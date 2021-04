: Un’uscita avventata su Mkhitaryan spalanca la porta a Pellegrini sull’unica occasione reale del primo tempo. Su Cristante, invece, si dimostra in ritardo nonostante fosse angolato. Ma si riscatta alla grande su Dzeko e Perez evitando il 2-1.: Salvataggio che vale un gol sul tiro di Pellegrini e una padronanza del settore ormai certificata in una stagione da applausi.: Frena sul nascere i tentativi di sponda di Dzeko e si dimostra implacabile di testa. Sfiora pure il 2-0 ma sarebbe stata troppa grazia. Nel finale pure lui fatica.: Provvidenziale quando c’è da mettere la diga sull’ultimo passaggio. Difficilmente puoi trovarlo deconcentrato, succede nel finale su Dzeko.: Non ha la cattiveria di Gosens ma rispetta il lavoro sulla fascia. In modo sin troppo accademico però.: Organizza il solito meeting a centrocampo decidendo pause, interventi e dialoghi. Non copre a dovere su Cristante.: Pressing indeciso nel primo tempo poi alza il livello e nella ripresa i suoi muscoli contano.: Resta vigile per venti minuti poi decide di fare sul serio e serve a Malinovski il pallone che può valere una Champions. Non sazio di un bottino da attaccante va in avanti in cerca di gloria ma trova l’espulsione che costa molto cara e fa contente Roma e Milan.: Non dà mai punti di riferimento ma sbaglia tanti appoggi che fanno infuriare Gasperini. E che costano cari più avanti. (14’st Muriel 5: Si divora un gol fatto che urla vendetta, ma non è l’unico errore): Primo squillo dopo 9 minuti quando scalda i guanti di Pau Lopez, ce ne mette altri venti per bucarlo sul primo palo. E’ il più pericoloso dei suoi. (14’st Pasalic 5,5: salva un pallone temuto in area amica ma col suo ingresso l’Atalanta perde qualcosa): Scansa di prepotenza i centrali della Roma e prova due volte a impensierire Pau Lopez nei primi venti minuti. Fondamentale nell’aprire spazi e nel recupero di palloni che sembrano imprendibili. Regala un pallone d’oro a Muriel ma il dono non è apprezzato. A tratti sembra Lukaku. (28’st Toloi 5,5: un po’ ingessato)Dominio tattico, fisico e tecnico per un’ora, ma i suoi si divorano di tutto. Nel finale, in 10, la sua Atalanta mostra fatica e rischia il ko. Cambi così e così.