Atalanta-Sassuolo 2-1



Musso 5,5: l’unico pericolo arriva dai tacchetti di Traore dalla bandierina, ma lui è posizionato da un pezzo, così su Defrel. Sul gol parte in ritardo, poteva fare di più.



Toloi 6: fa partire le azioni offensive spingendosi in avanti, ci mette il fisico per spaventare Boga. Perde una palla di troppo sulla mediana.



Demiral 6,5: quando prende le misure su Defrel il 92 non ha margini di manovra, si butta anche su Boga e Berardi a sua volta si butta su di lui per fermarlo.



Djimsiti 5,5: Berardi riapre i giochi al 44’ smarcandosi dalla sua presa, malino con Defrel, neutralizza Djuricic nel finale.



Zappacosta 7,5: immenso, sfreccia sull’out di destra e da lì si inventa una decina di azioni da gol, ma alla fine decide di andare in rete lui. Non sbaglia nulla, il migliore. (Dal 24' st Maehle 6: crea superiorità numerica in area).



de Roon 6: il feeling col connazionale è al bacio, costruisce azioni dalla mediana e macina km.



Koopmeiners 6,5: esordio col botto, lascia indietro Frattesi e impegna più volte Consigli.



Gosens 6,5: tira matto Muldur, va in gol e crea altre occasioni dalla sinistra. E’ un vero motorino, ma Berardi sul gol scappa. (Dal 24' st Pezzella 6: guadagna minuti preziosi).



Pessina 6,5: si diletta con le finte, guadagna metri preziosi salutando Magnanelli, ma sbaglia sulla porta, tentenna troppo. (Dal 39’ st Pasalic: sv).



Malinovskyi 7: immenso, aggancia la sfera con facilità al centro dell’area, ci prova dal limite facendo prendere aria alla traversa e serve alla perfezione Gosens per il gol. (Dal 18' st Ilicic 6,5: spaventa Consigli con due fucilate, crea a raffica e dribbla).



Zapata 6,5: Ayhan di nome e di fatto davanti al panterone nerazzurro, che riesce a guadagnare metri piazzandosi davanti a Consigli e servendo un assist al bacio. (Dal 39’ st Piccoli 6: sfiora il gol).



All. Gasperini 7: questa volta chiede ai suoi di non abbassarsi e salire, con lanci lunghi e precisi da una fascia all’altra e la squadra ritrova la sua identità. Sceglie di lanciare Koopmeiners dal 1’ e non sbaglia.