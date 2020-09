, ha parlato per la prima volta al canale ufficiale Atalanta.it, raccontandosi e svelando i suoi obiettivi: "Voglio portare in alto il calcio della Colombia: Cali, del resto, è la capitale della salsa e una città di grandi calciatori tra cui Duvan Zapata. V, dopo averlo fatto in Nazionale,“Sono un ragazzo allegro e interpreto il calcio con armonia, per questo penso di assomigliare all’Atalanta. Dquesta è una squadra dentro il campo e fuori, si fa notare per il lavoro, l’impegno e lo stile di gioco armonioso., non sarei arrivato in club eccellente come l’Atalanta se non avessi lavorato duramente e a lungo. Sono un mancino,tatticamente applicato e in grado di giocare terzino, esterno e ala.“Voglio dimostrare i motivi per cui sono qui e aiutare l’Atalanta a crescere ancora.rispecchia il mio modo di concepire il calcio. Un abbraccio alla mia nuova gente e a Bergamo”.