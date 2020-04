Un dato sopra tutti fa impallidire i reparti offensivi degli altri club di Serie A:Nessuno ha fatto meglio di loro in Italia, per questo La Gazzetta dello Sport li chiama 'serial killer dell'area piccola' .In molti avevano sollevato polemiche in merito alle goleade della Dea, che con mister Gasperini infligge spesso vergognose umiliazioni alle nemiche, non fermandosi nemmeno dopo un vantaggio di cinque reti: dLa Fifa ha sottolineato più volte come i tre attaccanti dell'Atalanta, nell’ultima stagione e mezza, aNel dettaglio, tre triplette a testa Ilicic e Zapata, una Muriel che però spesso non parte nemmeno tra i titolari. Tutti gli altri attaccanti del campionato di Serie A l’hanno fatto solo cinque volte: Cristiano Ronaldo, Mertens, Berardi, Cornelius e Immobile (autore più che altro di rigori).Poi c'è l'apporto del,che segna di meno ma è determinante negli assist.è stato autore del poker a Valencia,della tripletta ai danni del Lecce nell'ultima di campionato. Al momentodi squadra, al pari di Barça e City:sono ai vertici a quota sei e quattro marcature multiple, ma alla ripresa del campionato,potrebbero ancora raggiungerli.