Stenta a decollare la trattativa per portare a Bergamo il centrocampista Tommaso Pobega: il Milan, al suo posto, vorrebbe il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic, ma le due parti non sembrano trovare un accordo.



Dopo un’ottima prima stagione in Serie A con la maglia dello Spezia (6 gol in 20 partite), il classe 1999 triestino vorrebbe mettersi in mostra alla Dea, magari nei panni di vice de Roon. Da parte loro i rossoneri sarebbero pronti a trattare la cessione, ma ancora nessuna offerta è arrivata dai Percassi, che stanno valutandone qualità e adattabilità al gioco di Gasperini, pensando al da farsi con Ilicic.