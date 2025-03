Atalanta, le ultime su Retegui e gli attaccanti in vista della Fiorentina

Getty Images

L'si avvicina a passi spediti alla ripresa del campionato. Domenica 30 marzo (ore 15) la squadra di Gian Piero- per l'occasione in tribuna, causa squalifica - sarà impegnata all' "Artemio Franchi" di Firenze contro ladi Raffaele Palladino, in uno dei match clou della trentesima giornata di Serie A. In casa nerazzurra calano le speranze di recuperare Mateo, il centravanti della nazionale italiana che ha dovuto rinunciare alla doppia gara di Nations League contro la Germania per infortunio: il capocannoniere della Ae, a meno di clamorose novità, verrà recuperato per l'impegno successivo contro la Lazio.

Come lui, anche Juanritroverà una convocazione prossimamente, ma non contro la sua ex squadra (ha giocato con la maglia della Fiorentina dal 2012 al 2015, ndr). In attacco, contro i viola, spazio a, insieme ad uno tra