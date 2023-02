Atalanta-Lecce, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo domenica 19 febbraio, alle ore 12:30. Le due squadre arrivano da ottimi risultati contro le romane. I nerazzurri hanno battuto la Lazio, i giallorossi fermato la Roma. Dopo il successo nel match d’andata per 2-1 lo scorso 9 novembre, il Lecce potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Atalanta per la seconda volta in Serie A, dopo il 1993/94.



DOVE VEDERLA - Atalanta-Lecce, calcio d'inizio domenica 19 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN e in streaming su smartphone, tablet e pc sulle rispettive app con collegamento a partire dalle ore 12:00



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni