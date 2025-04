Atalanta-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori De Ketelaere, c'è Retegui. Giampaolo con Rebic

AFP via Getty Images

Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A

è una sfida valevole per la per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vede due formazioni con obiettivi opposti: i padroni di casa vogliono cercare di consolidare il piazzamento Champions, mentre i salentini sono sprofondati in una pericolosa 17esima posizione, a un solo punto sulla zona retrocessione. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.ATALANTA-LECCE 0-0Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Karlsson, Rebic, Pierotti. All. Giampaolo.: La Penna