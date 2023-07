Non solo El Bilal Touré, il sostituto di Rasmus Højlund per l'attacco di mister Gasperini l'Atalanta ce l'ha già in casa ed è Latte Lath.



Quattro gol in tre giorni, l'attaccante ivoriano classe 1999 rimanda il prestito, che doveva essere imminente, per rimanere a dare supporto all'area piccola nerazzurra. Esterno d'attacco, può trasformarsi all'occasione proprio in una prima punta.