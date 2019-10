Brutte notizie per l'Atalanta. C'era apprensione per l'esito degli esami a cui si è sottoposto Duvan Zapata, e i risultati hanno confermato i peggiori sospetti: lesione di primo grado all'adduttore.



L'ESITO DEGLI ESAMI - Durante l'amichevole tra Colombia e Cile, quella in cui è andato ko anche Sanchez, Zapata è stato costretto a uscire dal campo al 23'. “Per fortuna mi sono fermato subito, fossi rimasto in campo avrei peggiorato la situazione”, aveva detto la punta nerazzurra subito dopo il match. Rientrato a Bergamo, questa mattina Duvan si è recato all'ospedale polispecialistico privato Humanitas Gavazzeni per sottoporsi alla risonanza magnetica e a tutti gli esami del caso, zoppicando leggermente. L'esito, secondo quanto appreso da calciomercato.com, è stato negativo: lesione di primo grado all'adduttore destro. Lo stop dovrebbe quindi essere di 3-4 settimane, non meno. C'è anche un versamento, per questo bisognerà aspettare qualche giorno e fare poi ulteriori accertamenti, già programmati per lunedì. Da domani il colombiano farà terapie a Zingonia.



LE PARTITE CHE SALTA - Zapata salterà le gare contro Lazio, poi le due partite del girone di Champions contro il Manchester City (il 22 e il 6 novembre), e ancora in campionato le sfide a Udinese (27), Napoli (30) e Cagliari in casa il 3 novembre. Gli ulteriori esami e la risposta alle cure saranno importanti per capire se i tempi si accorceranno o meno. Al suo posto Gasperini dovrebbe lanciare il connazionale Muriel da titolare, o anche spostare Ilicic da punta, schierando Malinovskyi sulla trequarti