Continua l'emergenza difesa per l'Atalanta di mister Gasperini, che a Udine ha dovuto adattare de Roon in retroguardia per il forfait di Palomino e Scalvini. Anche il capitano Toloi mancava, a causa della squalifica rimediata per doppio giallo nella gara con l'Inter, ma ora l'azzurro dovrà dire no anche alla convocazione in Nazionale: nella gara con lo Sturm Graz di giovedì ha infatti rimediato postumi distrattivi con interessamento muscolo/fasciale del muscolo gemello mediale della gamba destra.