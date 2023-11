Come predetto dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, l'infermeria nerazzurra sta perdendo pezzi in vista del match col Napoli del 25 novembre. Prevale ottimismo a Zingonia, tanto che il Gasp ha concesso alla squadra tre giorni di riposo e i lavori al Centro Bortolotti riprenderanno solo lunedì pomeriggio.



In particolare, eccetto Tourè ancora impegnato nel percorso riabilitativo, Ruggeri, Toloi, Kolasinac e Holm hanno proseguito con le loro terapie, ma Scalvini ha alternato già alle terapie il lavoro individuale in campo, che hanno svolto singolarmente sul terreno di gioco anche Palomino e De Ketelaere.