Atalanta-Liverpool, quando si gioca: data, ora e info sui biglietti

L'Atalanta è stata sorteggiata con il Liverpool ai quarti di finale di Europa League. Chi passa il turno troverà in semifinale la vincente di Benfica-Marsiglia.



DATE E ORARIO - La partita d'andata si giocherà giovedì 11 aprile ad Anfield, il ritorno è in programma una settimana dopo, giovedì 19 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo. La Uefa non ha ancora comunicato l'orario dell'inizio delle partite.



INFO E BIGLIETTI - Non sono state ancora comunicate informazioni su disponibilità, costi e modalità di vendita dei biglietti per la gara interna al Gewiss Stadium di Bergamo. Nei prossimi giorni l'Atalanta sul proprio sito comunicherà tutte le info sui ticket per la partita contro il Liverpool.



