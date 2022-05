Cosa hanno in comune Juve e Atalanta? Per entrambe quello passato è stato l'anno zero, come lo definisce La Gazzetta dello Sport, e ora sono pronte a una svolta che passerà inevitabilmente dal mercato.



La partita contro l'Empoli è stata la foto della stagione nerazzurra, che ha visto la Dea fallire l'accesso all'Europa per la prima volta in sei anni nell'era Gasperini. Una sconfitta pesante che ha mostrato tutti i problemi della seconda parte della stagione: è in casa che l'Atalanta ha perso punti (7 sconfitte e solo 4 vittorie) ed è stata eliminata in Champions prima, in Coppa Italia e in Europa League poi. La fluidità offensiva è mancata, troppi i buchi in difesa.