Atalanta, lo scherzo dei tifosi a Gasperini: "Vattene...a rinnovare"

Scherzo dei tifosi dell'Atalanta a Gian Piero Gasperini nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Parma. Al Gewiss Stadium, nel secondo tempo della gara contro i gialloblù, i tifosi nerazzurri hanno esposto prima uno striscione con scritto "Gasperini vattene", seguito da un "A rinnovare il contratto".

Un invito netto e deciso da parte dei sostenitori nerazzurri al tecnico, in scadenza il 30 giugno 2026. Il futuro di Gasperini non è ancora deciso, tra le voci su un possibile addio e quelle sulla permanenza nell'ultimo anno di contratto. Intanto, però, Bergamo si è espressa in favore dell'allenatore che ha portato cinque volte negli ultimi sette anni l'Atalanta in Champions League e ha vinto l'Europa League nel 2024.