Il poco spazio trovato all'Atalanta da Miranchuk in questo inizio di campionato fa pensare ad una probabile partenza nel mercato di gennaio. Il calciatore ha sempre manifestato la volontà di giocare con maggiore continuità e a dargli questa possibilità può essere lo Zenit di San Pietroburgo. Come riporta il giornale russo Sport Express, i dirigenti dello Zenit hanno avuto un contatto con quelli dell'Atalanta per proporre uno scambio tra il calciatore russo e Azmoun. L'attaccante iraniano è in scadenza con i russi e per agevolare il ritorno in patria dell'ex Lokomitv Mosca sarebbe stato proposto come sostituto per la rosa di Gasperini.