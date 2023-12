Intervistato a margine della gara vinta dall'Atalanta contro il Lecce grazie a un suo gol, Ademola Lookman ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Era importante tornare a vincere perché la scorsa settimana non abbiamo fatto il risultato. Abbiamo una bella squadra, con giocatori forti. Io andrò in Coppa d'Africa, ma i miei compagni sono forti e faranno un ottimo lavoro. Non vedo l'ora di tornare a Bergamo, mi mancherà tanto".