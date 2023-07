ha parlato ai microfoni della società dal ritiro a Clusone: "Tutta la squadra sta lavorando duramente per essere al top della forma e pronta per la nuova stagione. Tutto questo ci piace".quando ci alleniamo, quando torniamo in hotel, al mattino. Ovviamente ci fa piacere vedere così tante persone, soprattutto bambini, che sono contenti di vederci e che fanno il tifo per noi."Tutti! Probabilmente il mio primo gol in trasferta contro la Sampdoria, probabilmente quello per tutta una serie di fattori: l’andamento della partita, l’aver segnato col giusto tempismo e anche la mia esultanza. Mi piace fare gol, mi piace creare gol: visto che sono follemente innamorato del calcio, apprezzo ogni suo aspetto. Spero di continuare così"."Ho giocato in un po’ di campionati diversi e posso dire che questa (parla della Serie A, ndr) è quella con più tattica. Sia la preparazione che gli stili di gioco sono totalmente orientati all’aspetto tattico: da quale formazione mettere in campo, all’analisi degli avversari per affrontarli al meglio. Questa è per me la differenza principale"."Sarà sicuramente emozionante: da giocatore, più partite si possono giocare più si è felici; per cui non vediamo l’ora che la nuova stagione abbia inizio per poter finalmente partecipare a queste tre competizioni. Stiamo lavorando duro per essere in forma e pronti per poter affrontare queste tre competizioni a testa alta".