Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Sono felice per i tifosi, ho contribuito a regalare i tre punti con il mio gol. Lavoriamo molto per questo".



CHAMPIONS - "Dobbiamo pensare step by step, a partire da quella di Coppa Italia. Dobbiamo lottare fino alla fine".



ASPETTATIVE - "Io così importante? Sì, ne ero sicuro. Forse è stata una sorpresa per voi ma non per me. Sono venuto qui per essere protagonista".



GOL - "Differenti circostanze, adesso sono maturato e spero di andare avanti così".