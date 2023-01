Autore di una doppietta allo Spezia in Coppa Italia, Ademola Lookman, che ha trascinato l'Atalanta ai quarti di finale, ha parlato a Mediaset al fischio finale: "Sono contento per il passaggio del turno e per i gol - le dichiarazioni dell'ex Leicester -. Ho una grande intesa con i miei compagni, soprattutto con quelli d'attacco. Va sempre meglio, e questo aiuta pure l'Atalanta".