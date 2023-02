In testa alla classifica dei capocannonieri del campionato italiano c'è Victor Osimhen, attaccante del Napoli capolista in Serie A, a quota 18 gol. L'esterno offensivo e capocannoniere dell'Atalanta Ademola Lookman,invece, è fermo a 12 reti in campionato.



Sei i gol di distacco tra i due connazionali nigeriani ma Lookman, che puntava proprio a doppiare Osimhen, ora ha un altro nemico sulla strada: Lautaro Martinez, a quota 13 gol, uno in più dell'atalantino. L'attaccante dell'Inter è però un ostacolo che può essere superato già oggi, nella gara col Lecce. Protagonista di un assist con la Lazio, Lookman non segna dal 28 gennaio contro la Samp.