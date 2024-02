Atalanta, Lookman trascina la Nigeria più di Osimhen! Salgono le quotazioni di mercato: la Juve osserva

Ha già messo a segno 3 gol e 1 assist in questa Coppa d'Africa il fantasista dell'Atalanta Ademola Lookman e ora è pronto a ripetersi in finale, domenica alle 21 contro la Costa d'Avorio. Capocannoniere della scorsa stagione in nerazzurro, Lookman ha dimostrato una capacità di dribbling rara e una grande continuità sotto porta.



Un fiuto del gol che fa gola a tante big. Anche in Italia, dove la Juventus starebbe monitorando con attenzione il profilo di Lookman. Anche il Nizza e alcune squadre di Premier gli hanno messo gli occhi addosso: dopo le prestazioni da trascinatore con la Nazionale nigeriana, la sua quotazione è passata dai 30 milioni di euro ai 40. Ed è destinata a salire al suo ritorno a Bergamo. I Percassi l'avevano pagato 9 milioni al Lipsia: ennesima plusvalenza garantita.



Anche perché i suoi numeri in stagione sono praticamente uguali a quelli di Osimhen, sette gol e tre assist a fronte di otto gol e tre assist, ma con la Nigeria è stato molto più utile l'atalantino rispetto al partenopeo, autore di una sola rete e tre assist in questa edizione della Coppa d'Africa. E se Osimhen vale fino a 150 milioni, Lookman non può che essere sulle sue tracce.