Atalanta, Luca Percassi: "L'errore arbitrale di Bruges ci ha creato un grave danno"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla ai microfoni di Dazn prima del match di contro il Cagliari, partita valevole per la 25esima giornata di Coppa Italia: "E' un gravissimo errore quello di Bruges, evidente e confermato da tutti. Ci ha creato un grave danno, è un vero peccato. Abbiamo visto tutti l'episodio, si chiude qui quella cosa e ora pensiamo a questa gara. Martedì sarà difficile sperando che quell'episodio non sia chiave per la qualificazione".



In attesa del match di martedì in Champions, oggi è tempo di campionato, ma con un occhio al mercato: "Tutte la partite sono importanti, tutti i punti sono determinanti. Il campionato è ancora lungo, sarà una gara difficile contro un Cagliari sempre ben messo in campo. Sarà una partita tosta. Nel Cagliari ci sono Piccoli e Adopo, se li stiamo osservando? Osserviamo tutti i nostri ragazzi, stanno facendo molto bene".