L'Atalanta Under 23, in attesa dell'ufficialità della partecipazione al campionato di Lega Pro al posto del Siena, oggi ha iniziato la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia.



L'allenatore sarà un allievo di mister Gasperini, Francesco Modesto, mentre il suo vice sarà Giuseppe Biava, ex giocatore di Atalanta e Albinoleffe.