La società Atalanta Bergamasca Calcio è in lutto per la scomparsa di Mario Consonni che, come ricorda il canale ufficiale, fece parte del Consiglio d’Amministrazione della Società, nella stagione 1974-1975 ricoprì la carica di Amministratore Delegato.



"Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari ai quali rivolgono le più sincere e commosse condoglianze", scrive Atalanta.it.