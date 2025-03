Getty Images

Ennesimo risultato deludente per l'in questa prima parte di 2025:dopo quello contro il Cagliari del 15 febbraio scorso e - come riportato da Opta - l'Atalanta non impattava due gare di fila con il punteggio di 0-0 in casa in Serie A dal novembre 2004. Si tratta invece del secondo pareggio di fila a reti bianche anche per i lagunari, dopo il punto conquistato la scorsa settimana contro la Lazio.

; competizione dalla quale i bergamaschi sono poi stati eliminati con la decisiva sconfitta, arrivata proprio in Lombardia, per 3-1 contro il Club Brugge.Dunque, se non si considerano i tre punti conquistati nella maggiore competizione europea per club contro gli austriaci dello Sturm Graz - poi inutili per il prosieguo dei nerazzurri nel torneo - i bergamaschi non vincono una gara casalinga addirittura dal: in Serie A contro l'Empoli per 3-2 con doppietta di De Ketelaere e rete di Lookman.