Joakim Maehle, esterno dell'Atalanta, parla a Dazn prima della partita con la Lazio: "Hateboer e Gosens sono qui da più tempo di me in squadra, nelle ultime due settimane ho cercato di imparare soprattutto dal punto di vista tattico. E' stato utile perché ci sono posizioni in campo predefinite. Sto imparando giorno dopo giorno".