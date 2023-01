L'esterno sinistro Joakim Maehle, protagonista del secondo gol di fila in Serie A tra Juve e Samp, ha parlato ai microfoni della società sul canale Atalanta.it: "Avevo detto a Højlund che contro la Samp avrei segnato di testa, quindi è stato bello, penso di non aver mai segnato di testa, ma del resto quando non segna Rasmus devo farlo io!".



ALTRI GOL- "È sempre bello aiutare la squadra con un gol, quello con la Samp è stato un gol importantissimo, poco prima dell'intervallo. Abbiamo giocato una bella partita ma all'inizio eravamo un po' nervosi. Vorrei migliorare sotto questo aspetto, segnando più gol ma fornendo anche più assist".



LA SAMP- "Non ci sono partite facili o da sottovalutare, è un campionato competitivo, dobbiamo essere sempre concentrati e dare il massimo, all'inizio la Samp aveva giocato bene, ha avuto un paio di occasioni, Musso ha fatto delle belle parate sulla linea, poi abbiamo dominato noi per tutto il secondo tempo, avremmo potuto fare altri gol, ma questo 2-0 ci dà fiducia".