Questo pomeriggio l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si è data appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per proseguire la preparazione in vista della prossima partita contro il Cagliari, alla Sardegna Arena, in programma domenica alle 15.



MAEHLE SI', HATEBOER NO- Buone notizie per il Gasp che, secondo quanto riferito da Atalanta.it, è sulla buona strada per recuperare Joakim Mæhle, l'esterno destro nerazzurro che ha una ferita profonda al piede, suturato dopo la gara d'andata di Coppa contro il Napoli: oggi infatti ha svolto una parte della seduta con il gruppo. L'altro esterno destro invece, Hans Hateboer, è sempre fermo ai box, alle prese con la frattura riapertasi al metatarso del piede sinistro. A breve verrà deciso il da farsi. Domani, sabato 13 febbraio, prima della partenza per Cagliari è in programma la rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Il mister parlerà alle 13.30.