In undici partite contro i bianconeri, mai una rete per l'attaccante colombiano che dovrà fare gli straordinari, viste le contemporanee assenze di Ilicic e Malinovskyi (squalificati) oltre al lungodegente Zapata.



Luis Muriel ha già affrontato la Juventus con le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina. Per lui un solo pareggio (Lecce-Juventus 1-1 del) e dieci sconfitte. Mai una rete, mai una vittoria: i tifosi dell'Atalanta, dunque, sperano che sia arrivato il momento di sfatare due tabù.