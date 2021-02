Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Samp: "Ho ricevuto un grande assist di Muriel, c'era tanto spazio e ho calciato. È stato un buon gol, importante perché è arrivato alla fine del primo tempo. Per noi è un buon risultato".



È una di quelle vittorie che possono dare una svolta al campionato?

"Abbiamo perso punti l'anno scorso a Genova, e contro la Sampdoria è sempre difficile perché sono forti fisicamente. Contro queste squadre bisogna far bene tecnicamente, cercare gli spazi. Abbiamo ottenuto i tre punti e questo è un buon segnale e una buona vittoria per noi".



Si fatica di più a studiare l'italiano o negli allenamenti con Gasperini?

"Secondo me negli allenamenti con il mister. Sono qua da tanto tempo, devo imparare ancora un po'".