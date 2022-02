. Perché il gol che ha messo a segno contro la Juventus riconcilia con il gioco del calcio. Un missile di sinistro quasi telecomandato che ha finito la sua corsa alla destra di uno Szczesny che non ha potuto fare altro che guardare il pallone entrare in rete.Ruslan sta vivendo una stagione esaltanteAlla soglia dei 28 anni il nazionale ucraino ha raggiunto una maturazione tecnica che lo eleva a giocatore di prima fascia. Malinovskyi piace molto al direttore sportivo dell’Inter Ausilio, qualche chiacchierata c’è stata in passato che però non è mai sfociata in una vera e propria trattativa nonostante gli ottimi rapporti con l’Atalanta.. La scorsa estate anche ilper una cessione a quella che viene considerata una diretta concorrente per un posto in Champions League. Ruslan è rimasto così in nerazzurro, continua a dipingere calcio e