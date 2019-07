Ruslan Malinovskyi, nuovo centrocampista dell'Atalanta, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Per me l'Atalanta è un passo avanti: un grande club con una tifoseria fantastica, sono felice di aver firmato. Con Timothy Castagne ho giocato un anno e mezzo nel Genk, contatta spesso gli ex compagni e a me ha detto di essere contento. Ha raggiunto un ottimo livello. Gian Piero Gasperini è un grande allenatore, anche il tecnico dell'Ucraina Andryi Schevchenko e i suoi collaboratori italiani mi hanno parlato bene di lui".