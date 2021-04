Il centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi ha parlato al termine della sfida vinta 3-2 dai suoi contro l'Udinese al Gewiss Stadium: "Peccato per il gol preso, a fine primo tempo potevamo essere sul 2-0, comunque è un'ottima partita e vittoria per noi, sono contento del risultato, tre punti importanti", ha svelato ad Atalanta.it.



ASSISTMAN- "Abbiamo due attaccanti molto intelligenti, tecnicamente e forti se c'è spazio dò loro la palla, sono sempre pericolosi, sono due gol importanti e buoni".



CAMPIONATO- "Contro l'Udinese è sempre difficile giocare stretti con la difesa a cinque, dovevamo cercare spazio in mezzo ai centrocampisti e alla difesa, abbiamo creato tanto in questa gara. Per noi adesso sono nove finali più la Coppa, dobbiamo dare il massimo".