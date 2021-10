Il trequartista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi ha parlato a L'Eco di Bergamo dei prossimi obiettivi europei e del mercato: "L’obiettivo è quello di passare il turno in Champions e sappiamo che non è facile, soprattutto nella massima competizione europea. Il discorso qualificazione è ancora aperto a tutte le squadre del girone. Il Manchester di Ronaldo? Saranno due gare molto toste, speriamo di raccogliere punti in questo doppio impegno“.



MERCATO- “Non ho mai pensato di lasciare l’Atalanta, sono stati solo voci della stampa belga”.