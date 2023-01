Il trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi, dopo aver salutato l'Atalanta ha rivelato un retroscena alla conferenza stampa di presentazione col Marsiglia: "Ne ho fatti tanti di goal dalla distanza, ma Gasperini all’inizio mi diceva di non tirare troppo in porta perché segnavo una o due volte ogni cento tiri. Io però ne ho fatti molti di più”.



VINTO NULLA- “Gli ultimi mesi all’Atalanta non sono stati facili per me. Essere approdato in questo grande club è un grande passo avanti per la mia carriera. Qui si vuole vincere qualcosa, purtroppo con l’Atalanta non ci sono riuscito anche se non è indifferente aver giocato con il club nerazzurro la Champions League”.