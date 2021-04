intervistato da L'Eco di Bergamo, rivela di aver ritrovato il suo miglior stato di forma dopo un periodo di discontinuità e dolori all'addome: "Una volta rientrato, è pesata la responsabilità di dovere sostituire, qualitativamente,Questo perché il primo anno in Italia serve per imparare la lingua e per adattarsi, ma nel secondo ci si aspetta il salto di qualità: io per primo sapevo di dovere fare meglio., ma ora voglio dare sempre di più".Dopo la brillante performance contro il Verona (rigore e assist a Zapata) e il bis di assist contro l'Udinese,"Ultimamente è andata bene e abbiamo vinto, ma è capitato anche di perdere in coppa nella scorsa stagione.e cerca un gioco, la sua situazione è delicata. Ma attenzione, perché ci sono tanti giocatori di livello"."Guardiamo la classifica, ma il mister ci insegna a pensare solo al prossimo incontro.e: è un momento chiave, vogliamo ottenere sempre il massimo per non fare regali alle inseguitrici.. In Champions ci sono le migliori squadre e i migliori giocatori: sarebbe stupendo esserci ancora, magari a Bergamo e con il pubblico".Ora pensiamo al campionato: alla 37ª giornata vedremo la classifica e a quel punto sarà ora di giocare la finale di coppa. Naturalmente, vincerla sarebbe straordinario per squadra, città e tifosi:: è sempre felice, è un calciatore forte e una bella persona.anche se io ne ho trasformati parecchi in Belgio. Sulle punizioni siamo diversi: dipende anche dalla distanza"."Prima che mi trasferissi mi aveva parlato bene della società e dell'allenatore., ma per lui è il posto giusto per il mio salto di qualità: tutto è nei miei piedi, insomma".