In casa Atalanta è esploso il caso Ruslan Malinovskyi che secondo Sportialia fra le tante pretendenti sta spingendo per andare al Tottenham che però lo prenderebbe soltanto in prestito.Anche per questo Luca Percassi sta cercando di risanare la frattura con Gasperini per evitare di perdere il giocatore senza un incasso sostanzioso.