Atalanta-Manchester City 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 7' p.t. Sterling (C), 4' s.t. Pasalic (A)



Assist: 7' p.t. Jesus (C), 4' s.t. Gomez (A)



Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler (39' s.t. Malinovskyi), Castagne (47' s.t. Muriel), Pašalić, Iličić, Gomez. All. Gasperini.



Manchester City (4-4-2): Ederson (1' s.t. Bravo), Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Mahrez (43' s.t. Walker), Gabriel Jesus (28' s.t. Aguero), Sterling. All. Guardiola.



Arbitro: Aleksei Kulbakov (Zhuk, Maslyanko; Scherbakov)



Ammoniti: 27' p.t. Djimsiti (A), 39' p.t. Toloi (A), 43' p.t. Ilicic (A), 25' s.t. Fernandinho (C), 34' s.t. Castagne (A), 47' s.t. Mendy (C), 51' s.t. Silva (C)



Espulsi: 36' s.t. Bravo (C)