L’Atalanta attende il Manchester United dopo avergli messo paura a Old Trafford. Nel Teatro dei Sogni, avanti 2-0, gli uomini di Gasperini si sono fatti rimontare da quelli di Ole Gunnar Solskjaer, che è riuscito a tenersi la panchina in qualche modo e che vede definitivamente allontanarsi il fantasma di Antonio Conte, prossimo allenatore del Tottenham.



La Dea arretra De Roon in difesa in questa quarta giornata della fase a gironi di Champions League e dà spazio a Koopmeiners in mezzo al campo, al fianco di Freuler, con Pasalici e Ilicic a sostegno di Zapata. Dall’altra parte Cristiano Ronaldo affianca Cavani, assistito da Bruno Fernandes, con il tecnico norvegese che ha deciso di mettersi a specchio. Per uscire con 3 punti dal Gewiss Stadium.



Atalanta-Manchester United (ore 21 su Sky Sport Action, Sky Sport 253 e Mediaset Infinity +)



Atalanta: Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic.



Manchester Utd: De Gea; Dalot, Varane, Maguire; Wan Bissaka, Fred, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes; Cavani, Ronaldo.