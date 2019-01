Il difensore dell'Atalanta, Gianluca Mancini, ha parlato in mixed zone del suo futuro e delle numerose voci di mercato che lo circondano: "Le voci su di me? Non ci faccio caso, perché sui giovani quando fanno bene escono un po' troppi articoli. Bisogna dare loro più tempo di migliorare e farli sbagliare: un giovane se oggi fa 4-5 partite fatte bene e ci mette qualche gol esce su tutti i giornali, ma io non ci faccio caso e penso a stare qui all'Atalanta. Una società fantastica, con dei compagni fantastici e un mister che ti migliora. Mercato? Sono tutte chiacchiere che porta via il vento".