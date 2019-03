Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Chievo: "I complimenti fanno piacere, proponiamo il nostro gioco lavorando sodo. I difensori si spingono in avanti ed il segreto è che chiunque scenda in campo fa bene. Ed io sono fiero di far parte di questa squadra. La Fiorentina non ha scommesso su di me? Avevo 19 anni, non c’è una colpa mia o del club toscano: lì sono diventato uomo, forse in quel momento non ero pronto. E’ stata una fortuna restare all’Atalanta, che favorisce lo sviluppo dei giovani. E ora sono felice per la convocazione in Nazionale, sarà bello confrontarsi con grandi calciatori".