: 15’ pt Boga, 19’ pt Maehle, 5’ st Pasalic, 9’ st Lookman, 20’ st Pasalic, 33’ st Boga, 37’ st Pasalic, 40’ st Lookman: Sportiello, Okoli, Demiral, Djimsiti, Zortea, Maehle, Ederson, Soppy, Pasalic, Boga, Lookman. All. Gasperini.: Bassi, Zonca, Corna, Brambilla, Capelli, Rota, Ruggeri, El Kadiri, Ghisleni, Ghisalberti, Comelli. All. Filisetti.Piede subito sull’ acceleratore per i nerazzurri, prima con Maehle e poi con Lookman, entrambi bloccati da Bassi. La risposta ospite è di Ghisalberti, con una conclusione alta sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. La gara si sblocca al 15’ con Boga, in ribattuta dopo la conclusione di Ederson terminata sul palo. Il raddoppio è dell’esterno danese Maehle al 19’ con un diagonale su assist di Lookman. Bassi si supera al 31’ quando nega la gioia a Pasalic con un prodigioso intervento, mentre la terza rete arriva al 5’ della ripresa, con lo stesso Pasalic che si riscatta colpendo al volo su assist di Lookman e superando il subentrato Bellini. I due atalantini si scambiano i favori quattro minuti dopo, con la rete del nigeriano in diagonale. Boga sfiora la doppietta al 16’ della ripresa dopo aver saltato due avversari, ma il quinto gol lo realizza Pasalic al 20’. Lo stesso croato sfiora la tripletta cinque minuti dopo, il suo colpo di testa termina sulla traversa. Trova la doppietta, invece, Boga con un diagonale al 33’ su assist di Ederson. Il settimo sigillo è di Pasalic con una deviazione sotto porta dopo una conclusione di Lookman neutralizzata dal portiere avversario, mentre Lookman fissa il risultato sul definitivo 8-0 con una potente conclusione sotto la traversa da pochi passi.