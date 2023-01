L'arbitro Livio Marinelli di Tivoli, che ha diretto la gara ta Juve e Atalanta (3-3), è stato contestato per alcuni contatti non puniti, gialli non estratti e rigori non concessi. In casa Juve non sono soddisfatti del suo operato, ma a Bergamo invece la pensano diversamente. L'Eco di Bergamo ha infatti dato '6,5' a Marinelli, motivandolo così: "Il fischietto di Tivoli dirige come si fa in Premier League, accettando ogni scontro fisico: o lo apprezzi o impazzisci. Forse sbaglia un paio di valutazioni, ma la partita non è finita 3-3 per lui".