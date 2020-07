Un messaggio chiaro e forte alla Juventus: strappare Duvan Zapata all'Atalanta non sarà semplice. Prima della sfida con il Bologna, il dg nerazzurro Umberto Marino è intervenuto a Sky Sport: "Scherzo da Barrow? La legge dell'ex è terribile, sono significativi i suoi messaggi per Bergamo e gli facciamo l'in bocca al lupo, da domani. E' un ragazzo a cui teniamo molto".



SABATINI - "E' uno dei miei maestri, mi ha insegnato cos'è il calcio: devo ringraziare anche lui per quanto mi ha fatto amare questo sport".



SECONDO POSTO - "Lotta a due con l'inter? Credo ci sia anche la Lazio, che vinca il migliore".



QUANTO VALE ZAPATA - "50 milioni? Molto di più, alziamo la posta. Godiamoci il finale di stagione, ora è prematuro parlarne. Godiamoci pure la Champions. Sta molto bene a Bergamo e fa piacere che molti club di valore internazionale siano interessati a lui".



ACQUISTI - "Come facciamo a prenderli tutti forti i giocatori? Purtroppo si gioca in undici e non tutti possono restare, ci fa piacere che molti di quelli che escono da qui fanno comunque bene. Il mister deve fare delle scelte, Barrow aveva bisogno di andare a giocare".



ILICIC - "Lo aspettiamo, è importante per noi: è la firma su un quadro d'autore. Lo aspettiamo per finale di campionato e Champions, deve recuperare la condizione e prima lo fa, meglio è per tutti. Ci dà tantissima qualità".