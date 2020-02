Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Valencia: "La squadra e tutto l'ambiente sono tutti concentrati su questa partita. Tutto sommato il pre-gara è vissuto nella normalità di una gara importante. Questa squadra è abituata ad affrontare avversari importanti ed è concentrata sul risultato e sui compiti del mister. Stadio? I numeri ci danno grande soddisfazione perchè essere fra le prime sedici della Champions è motivo d'orgoglio. E' iniziato un percorso con i Percassi dieci anni fa dal centro sportivo al settore giovanile fino al miracolo della prima squadra che è agli ottavi di fiale di Champions. Abbiamo fiducia nel lavoro di mister Gasperini. Prossima Champions a Bergamo? Mancano tantissime partite, non se ne parla neanche. La particolarità di questa squadra è che vive le partite con grande normalità e concentrazione. Queste partite si preparano in settimana, non nelle ultime 24 ore. Sono i piccoli dettagli che vengono valorizzati il giorno della partita".