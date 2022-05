Il dg dell'Atalanta Umberto Marino ha fatto il punto sulla condizione dell'Atalanta a pochi minuti dall'inizio della partita con lo Spezia: "Dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche per questo rush finale - ha detto a Sky - Abbiamo tre partite, ce la giocheremo fino alla fine per la qualificazione in Europa. E' difficile fare pronostici, ma il campionato può sorprendere. Ci chiediamo sempre tutti cos'è cambiato rispetto al girone d'andata, ma siamo consapevoli che possiamo ancora raggiungere un obiettivo importante. Se ci sarà un incontro con Gasperini? Con lui non c'è nulla da chiarire, i contatti e i dialoghi sono continui".