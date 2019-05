Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Genoa: "È normale che si parli di Gasperini e altri giocatori che stanno facendo bene. È una stagione incredibile per noi, è il terzo anno di Gasperini e in questi anni ha fatto benissimo. L'ho visto concentrato, addirittura non vuole parlare della finale di Coppa Italia, anche noi siamo convinti che dobbiamo fare una grande partita per staccare un biglietto importante per l'Europa che conta".