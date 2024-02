Atalanta, Marino: 'L'Europa è il nostro scudetto, merito del lavoro della proprietà. Livello da Champions'

Umberto Marino, dirigente dell'Atalanta, a Sky Sport ha commentato il sorteggio di quest'oggi direttamente da Nyon. La squadra nerazzurra affronterà lo Sporting Lisbona: andata martedì 5 marzo, ritorno giovedì 14 marzo: "Noi li conosciamo ma loro conoscono noi - ha detto -. E' un avversario di grande valore. Lo Sporting è una squadra che ha grande valore e grande esperienza internazionale. Non sarà da sottovalutare, non potremo mai farlo. Aspettiamo questo doppio match, c'è un tema di sovrapposizione col Benfica e quindi probabilmente la nostra gara d'andata verrà anticipata al martedì".



E' possibile alzare un trofeo quest'anno?

"E' prematuro, io noto soltanto che in questa competizione ci sono tante squadre con una storia importante, potevano tranquillamente essere in Champions League. Man mano, le avversarie saranno sempre più complicate".



L'Atalanta viene messa dietro a Bayer Leverkusen e Liverpool, se lo aspettava?

"E' merito di un lavoro che parte dalla proprietà, una proprietà illuminata che fa del calcio la propria vita. C'è un allenatore che è un maestro di calcio, negli ultimi 10-20 anni ha dato tanto al calcio italiano. Il settore giovanile è di grandissimo livello, c'è un lavoro dietro importante e soprattutto c'è una grande condivisione di ideali col territorio, con la città. Sono tutti elementi positivi che aiutano".



Cosa rappresenta per voi l'Europa League a livello di fascinazione?

"Per noi arrivare in Europa, a prescindere dalla Coppa, è vincere uno Scudetto. Un obiettivo incredibile. Poter portare l'Atalanta in giro per l'Europa è motivo di grande soddisfazione".