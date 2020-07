Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus: "Penso che il merito sia di tutto. C'è una squadra che vince in campo e una che vince fuori a partire dal presidente e dalla famiglia Percassi".



Ogni anno fate un passo in più e mettete in vetrina tanti talenti. L'obiettivo è alzare l'asticella?

"Questo è il nostro obiettivo. Far crescere questo gruppo e mantenerlo compatto. Poi cosa accadrà sul mercato è prematuro dirlo ora".